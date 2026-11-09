La llegada del papa León XIV despertó homenajes de todo tipo, pero en una panadería de barrio de Córdoba la creatividad se puso en marcha entre harina, semillas y cacao. Ezequiel Butó y su esposa Liliana, propietarios de Panadería Dos Semillas, decidieron transformar sus productos habituales y sumarles la imagen del Pontífice.

La propuesta nació como una idea familiar. La pareja ya elaboraba panes de campo integrales, panes con semillas y tartas de ricota, que decoraban con el logo del comercio. Ante la visita del Papa, pensaron en darle un nuevo sentido al trabajo que venían haciendo y preparar un homenaje sencillo, hecho con sus propias manos.

“Dijimos: ahora que viene el Papa, tenemos que hacer un homenaje, algo sencillo, algo que esté a nuestro alcance”, contó Ezequiel en diálogo con GRUPO HUARPE, con la enviada especial Brenda Uñate.

El rostro de León XIV quedó estampado en tortas de ricota.

Para concretar la idea, recurrieron a un amigo que trabaja con impresión 3D y que ya había realizado el molde que utilizaban en la panadería. Le propusieron crear uno con la imagen de León XIV y el resultado fue exitoso desde la primera prueba.

Harina, cacao y un molde especial

El proceso requiere paciencia y cuidvamosado. Primero, los panificados deben prepararse y dejarse leudar durante varias horas. Una vez que el pan está formado y elevado, se lo pinta con huevo, agua o una mezcla, según la ocasión.

Luego colocan el stencil con la imagen del Papa y espolvorean harina con un tamiz. Al retirar la plantilla, el rostro queda marcado sobre la superficie del pan.

En las tartas de ricota, el procedimiento es similar, aunque utilizan azúcar impalpable y cacao amargo para lograr el diseño.

Los vecinos hicieron viral la iniciativa

La respuesta de la gente superó las expectativas de la pareja. Según relató Ezequiel, fueron los propios vecinos quienes fotografiaron los productos y comenzaron a compartirlos en redes sociales y con los medios de comunicación cordobeses.

La difusión espontánea hizo que la panadería recibiera visitantes de distintos lugares, interesados en conocer el emprendimiento y llevarse uno de los productos como recuerdo o regalo.

“Hoy por hoy creo que estoy abocado más que nada a esto en la última semana”, reconoció el dueño, sorprendido por la repercusión.

Entre el trabajo cotidiano y la demanda de los nuevos productos, Ezequiel y Liliana viven días de entusiasmo. Lo que comenzó como una pequeña ocurrencia familiar terminó convirtiéndose en una forma original de sumarse a la expectativa por la visita de León XIV.

En Dos Semillas, el homenaje al Papa se amasa, se hornea y se comparte con los vecinos.

Dato

Podés seguir los productos y conocer más sobre la panadería a través de su cuenta de Instagram: @panaderia_dos_semillas