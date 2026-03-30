Una panchería regalará panchos a los que vayan con la camiseta de Boca

Los hinchas de Boca Juniors tienen un plan imperdible para este miércoles 1 de abril. Panchazo, el reconocido local de comidas rápidas, lanzó una promoción exclusiva para todos los fanáticos del club de la Ribera: regalará 150 panchos a quienes se acerquen con la camiseta azul y oro.

“¡Regalamos 150 panchos! Para todos los hinchas de Boca que vengan con su camiseta”, anunció el local a través de sus redes sociales, en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse entre la comunidad bostera.

Hasta agotar stock

La promoción será válida únicamente este miércoles en la casa central de Panchazo, ubicada en Paula Albarracín de Sarmiento, antes de circunvalación. Eso sí: los interesados deberán llegar temprano, ya que la oferta es hasta agotar stock.

“Hasta agotar stock. ¡Llegá temprano!”, enfatizaron desde el local, que espera una gran convocatoria de hinchas dispuestos a disfrutar de un pancho caliente mientras lucen con orgullo los colores de su club.

Un plan para disfrutar en familia o con amigos

Desde Panchazo invitaron a los fanáticos a acercarse no solo con la camiseta, sino también con las ganas de vivir una previa diferente. “Vení a vivir la previa con amigos. Venite con amigos, con la familia o solo… ¡pero con los colores bien puestos!”, destacaron en el anuncio.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para la hinchada bostera en un ambiente distendido, ideal para compartir antes de los próximos compromisos del equipo o simplemente para celebrar la pasión por el club.

Dónde y cuándo