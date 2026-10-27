Una pareja de famosos se separó tras 10 años y tener dos hijos

En medio de versiones escandalosas y tras comprometerse para casarse se confirmó la separación de Lío Ferro y Amira Chediak. La pareja le puso punto final a su historia de amor después de casi una década juntos. La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales porque formaron su familia con dos hijos durante todo este tiempo.

El panelista Pepe Ochoa reveló nuevos detalles sobre este momento en la emisión de Bondi. Lío Ferro se separó de su mujer, obviamente comparten dos hijos, tienen dos hijos en común. Lo cierto es que están hace diez años juntos, decidieron ponerle fin a la relación. Él se mudó, viven en barrios separados, pero los barrios están enfrentados en Nordelta, contó el periodista.

Fue el propio influencer quien tomó la decisión de abandonar la vivienda familiar que compartían en ese lugar. Él, bueno, decidió dejar la casa porque obviamente la pareja no daba para más. Así que bueno, separados. Yo no lo termino de descifrar, Lío, agregó Ochoa sobre la determinación.

La ruptura entre los protagonistas se habría producido en buenos términos según aclaró el comunicador durante el programa. Están separados, están tratando de encontrar la dinámica con sus hijos. Pero en buenos términos. No me contaron que fue una cosa así como escandalosa, señaló para dar tranquilidad sobre la relación actual.

Por su parte Amira Chediak también se expresó públicamente y confirmó el final del romance en sus redes. Gracias por habernos acompañado y por todo el amor que nos dieron, durante este camino. Hoy nos toca tomar caminos separados, pero siempre voy a agradecer, lo que vivimos, y la familia que formamos, escribió la joven.

En ese mismo comunicado la influencer hizo una petición muy especial dirigida hacia la comunidad de seguidores. Les pido de corazón respeto y cariño, en este momento, especialmente por nuestros hijos, expresó. Su descargo llegó luego de que circularan versiones difundidas por Pochi sobre una presunta salida nocturna del modelo a un boliche para acercarse a otras mujeres.

Mientras tanto Lío Ferro comenzó a mostrar cómo transita esta nueva etapa mediante sus plataformas digitales oficiales. A veces la vida da giros que no esperábamos. Y aunque al principio cueste acomodarse, también creo que cada cambio puede abrir la puerta a algo nuevo, manifestó en un posteo reciente de Instagram.

Finalmente el actor protagonizó un cruce contundente con una usuaria que lo acusó de actuar como un hombre sin compromiso. No me hago el soltero, estoy soltero, señora, respondió sin vueltas. De esa manera dejó completamente en claro que la separación definitiva ya es un hecho en su vida.