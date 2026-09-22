Una pareja fue asaltada en Capital por cuatro encapuchados con una tumbera

La tranquilidad de la mañana del lunes se vio sacudida por un violento hecho delictivo en la zona de Concepción, Capital. Minutos antes de las 6, cuatro sujetos con los rostros cubiertos ingresaron a la fuerza a una vivienda ubicada en calle Salta Norte, entre Jorge Newbery y Chile Oeste. En el inmueble descansaba una pareja de apellido Zapata, que se alertó al escuchar ruidos extraños en la puerta de acceso principal.

Al acudir a revisar la situación, el hombre del hogar fue interceptado de manera inmediata por los cuatro desconocidos que ya habían logrado vulnerar el ingreso. En ese instante, uno de los agresores lo encañonó con un arma de fabricación casera de tipo tumbera para exigirle la entrega de dinero en efectivo. La víctima intentó calmar la situación y les aseguró que "no tenía efectivo en la vivienda".

Ante el peligro inminente, la mujer reaccionó de forma rápida, tomó su teléfono celular y corrió a refugiarse al cuarto de baño. Desde el interior del recinto procedió a marcar al 911 para solicitar el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad.

La maniobra de la mujer precipitó el fin de la incursión delictiva. Aunque los asaltantes permanecieron apenas unos momentos en el lugar, alcanzaron a apoderarse de una computadora portátil tipo notebook y de una cartera de color negro que contenía diversa documentación y algo de dinero, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las primeras diligencias en el lugar de los hechos estuvieron a cargo del personal de la Comisaría 2ª de Concepción. Posteriormente, las actuaciones operativas e investigativas pasaron de manera formal a la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad para dar con el paradero de los responsables.