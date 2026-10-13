Una pareja y su hijo de dos años murieron tras un choque entre la motocicleta en la que viajaban y una camioneta Chevrolet S10 en la Ruta Nacional 11, en el norte de Santa Fe. El accidente ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 19.40, en jurisdicción de Florencia, a la altura del kilómetro 923.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años; Rocío Maira Vergara, de 23; y el pequeño Isaías, hijo de ambos. Los tres se desplazaban en una moto Mondial de 110 centímetros cúbicos y fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Según los primeros datos de la investigación, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, hacia el sur. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación.

Los ocupantes de la camioneta fueron hospitalizados

La camioneta era conducida por Miguel Lorenzón, de 67 años, quien viajaba acompañado por Marta Vera, de 59. Ambos son oriundos de Reconquista y sufrieron heridas como consecuencia del choque.

Tras el accidente, fueron asistidos y trasladados al hospital de Florencia. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la evolución de sus cuadros.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de emergencias médicas. También intervino la Policía de Investigaciones, que realizó las pericias para reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

Investigan las causas del accidente

La investigación busca determinar las circunstancias que provocaron el choque y establecer las posibles responsabilidades. Entre los aspectos que los peritos procuran esclarecer se encuentra si la motocicleta circulaba con las luces encendidas al momento del impacto.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores analizan los elementos recogidos en el lugar.

Luego de las tareas de emergencia y de las pericias, la circulación sobre la Ruta Nacional 11 fue habilitada nuevamente.