Una participante sorprendió a Darío Barassi al contarle que es actriz porno

El programa Ahora Caigo que se emite por eltrece vivió una situación fuera de lo común durante la presentación de sus participantes. El conductor Darío Barassi saludó a una joven llamada Priscila quien captó la atención del público al compartir detalles sobre su vida profesional. Sin rodeos la concursante expresó "Me llamo Priscila, soy modelo y soy actriz porno. Es en serio, no jodo. Estoy viviendo en Argentina hace 15 días, soy uruguaya".

Ante el asombro en el estudio la mujer explicó que su labor es mayormente de carácter amateur ya que la industria en Latinoamérica es limitada. Priscila detalló que "Si bien trabajo con algunas productoras, la mayor parte de lo que hago es por mi cuenta" para visibilizar su realidad profesional. La confesión impactó en el animador quien admitió "Estoy nervioso" y apeló al humor al decir "Tengo calor, me voy a sentar, se me durmió la pierna justo" mientras se generaban risas en el ambiente.

Este episodio se sumó a otros momentos inesperados del ciclo como el ocurrido meses atrás con una competidora llamada Solana. En aquella oportunidad el conductor la recibió consultando "¿Cómo andas Solana? Estás desnuda, por favor, soy un hombre casado, contanos quién sos". La participante respondió que "Soy Solana de La Plata, tengo 31 años, soy dueña de un sex shop, traje un montón de cosas, traje para Luli también". Barassi reconoció a la hermana de la joven y comentó "Ah, pará la hermana la conozco, estuvo jugando. La lencería comestible que estaba exquisita, me la comí yo mismo anoche. A ver, ¿qué me trajeron? Dios Luli, ¿qué van a sacar?".

Durante el intercambio Delfina la hermana de la concursante mostró un objeto y aclaró que "Es un masajeador" a lo que el animador contestó "Es un micrófono chicos". Luego al observar otro artículo de color amarillo Barassi agregó "Este es un succionador, lo puedo poner como un patito en la noche. Es un patito, mirá, tiene alitas. ¿Es la comestible esta?".

La familiar le entregó otra bolsa y le explicó "No, tomá. Y hoy que dijiste una sunga, para cuando haga mucho calor". El conductor bromeó sobre la prenda diciendo "Pero no entro acá chicos, no entro. No voy a entrar, la voy a romper. Ay, por favor. Bueno, entró. Pará, dame la billetera. ¿Dónde quedó el patito? Ay el patito. ¿Qué más tengo? La lencería comestible. Gordita, hoy tenemos fiesta. Ah, despacito porque se desarma. Esta buenísimo, me divierten estas cositas, hay fiesta esta noche".