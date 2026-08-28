Una pasajera que viajaba en un micro de larga distancia con destino a Jujuy advirtió un comportamiento sospechoso de dos hombres que viajaban en la misma unidad y decidió alertar a la Policía. El aviso permitió poner en marcha un operativo que terminó con la detención de ambos pasajeros y el secuestro de droga.

El procedimiento ocurrió durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 759, en inmediaciones de Sinsacate, Córdoba. La mujer utilizó el sistema Ojos en Alerta para comunicar sus sospechas a las autoridades.

El aviso que permitió interceptar el micro

Luego de recibir la denuncia, efectivos de la Policía Caminera de Córdoba interceptaron el colectivo que había partido desde Córdoba y se dirigía hacia el norte del país.

Durante el control fueron identificados dos hombres, de 30 y 34 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia ante la sospecha de que trasladaban sustancias estupefacientes.

La intervención contó posteriormente con efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar qué llevaban los sospechosos.

Encontraron droga escondida en distintos sectores

Según informó la Policía Caminera, durante el procedimiento se encontraron varias dosis de estupefacientes que los hombres presuntamente habían intentado ocultar.

Parte de la droga fue localizada en el baño del colectivo y entre los asientos de la unidad.

Las autoridades no informaron oficialmente qué tipo de sustancia era ni precisaron la cantidad total secuestrada.

Los dos pasajeros quedaron detenidos

Tras el operativo, los dos hombres fueron trasladados a una dependencia policial junto con los elementos secuestrados.

Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del traslado de los estupefacientes y la eventual responsabilidad de los detenidos.

El procedimiento se inició a partir de la advertencia de una pasajera que, durante el viaje, detectó una situación que le llamó la atención y decidió comunicarla a las autoridades.