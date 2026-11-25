María Fernanda Callejón confirmó de manera definitiva su desvinculación del ciclo televisivo que conduce Moria Casán en la pantalla de Canal 13. La noticia llegó luego de transitar un año sumamente intenso y marcado por distintos enfrentamientos al aire entre ambas figuras del espectáculo nacional, dejando a los televidentes sorprendidos por el abrupto desenlace laboral de la panelista.

La primicia fue obtenida por Carla Bunny, integrante del programa No Tan Pronto, quien abordó a la actriz para consultarle sobre las versiones de renuncia que circulaban con fuerza en las últimas semanas. Lejos de evadir las preguntas periodísticas, la exvedette ratificó los rumores sin filtros al declarar: "No continuamos, no hubo acuerdo", cerrando así su etapa en el envío matutino.

A pesar de dar por terminado su vínculo contractual con la emisora, la artista dejó en claro que su futuro profesional sigue activo y que ya analiza propuestas para regresar pronto a los medios. Con mucho misterio y sin brindar mayores precisiones sobre el canal o el formato, disparó una frase que despertó intriga: "Algunas cositas nuevas tengo en mente".

El alejamiento de María Fernanda Callejón de La mañana con Moria era un secreto a voces dentro del ambiente artístico debido a las reiteradas tensiones que salieron a la luz. Aunque la actriz solía expresar públicamente su alegría por compartir el estudio con la diva, los chispazos en vivo terminaron exponiendo una convivencia cada vez más desgastada y difícil de sostener.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando la panelista intentaba relatar detalles de su complejo conflicto judicial con Ricky Diotto y le solicitó a la conductora que le permitiera expresarse sin interrupciones. Ante ese reclamo, la respuesta de la One fue tajante y dejó helado a todo el estudio televisivo al retrucar con visible fastidio: "¿Querés conducir vos?".

Posteriormente, volvieron a protagonizar otro momento de máxima tensión vinculado a la exposición mediática de la vida privada de la actriz y su escasa tolerancia frente a las opiniones ajenas. En aquella oportunidad, la conductora la aconsejó sin rodeos: "Qué te importa lo que digan, tenés que teflonarte Fernanda. Decís que no estás preparada para hablar pero hace 6 meses que estás exponiendo tu vida".

El antecedente más reciente de esta seguidilla de discusiones sucedió hace apenas una semana, en medio de un debate sobre la actualidad de Mauro Icardi. Tras escuchar las duras críticas de su compañera hacia el futbolista, la presentadora la frenó en seco con una sentencia lapidaria: "Vos odiás a los hombres que no se puede creer. El feminismo radicalizado es el tuyo cuando te molesta todo lo de Icardi".

A este historial de peleas se suma también el día en que la panelista intentó hacer callar a la conductora en pleno vivo, provocando una reacción inmediata de la figura de Canal 13, quien estalló diciendo "Ningún shut up". Con este panorama de desgaste acumulado, resta saber si estos fuertes cruces fueron el verdadero detonante de su salida definitiva del programa.