Una pelea entre mexicanos irrumpió en una transmisión en vivo del Mundial

El Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más insólitos fuera de la cancha cuando una pelea entre dos hinchas mexicanos irrumpió en plena transmisión televisiva en vivo, obligando a cortar el enlace de manera repentina.

El episodio ocurrió luego de la victoria de México por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Mientras un periodista de Fox Sports realizaba una salida en directo desde las inmediaciones del estadio, dos aficionados comenzaron a intercambiar golpes a pocos metros de la cámara.

Las imágenes mostraron cómo la situación se descontroló en cuestión de segundos. Los protagonistas de la pelea aparecieron detrás del cronista lanzándose trompadas, generando sorpresa tanto en el reportero como en los conductores que seguían la transmisión desde el estudio.

Ante el riesgo de que el incidente escalara y afectara incluso al periodista, la producción decidió interrumpir la salida en vivo y regresar rápidamente al estudio central. En algunos registros se observa que uno de los golpes pasó muy cerca del comunicador.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las primeras jornadas de la Copa del Mundo.

Hasta el momento no trascendió oficialmente qué originó la pelea ni si hubo detenidos o personas heridas como consecuencia del altercado.

Lo que debía ser una jornada de celebración por el triunfo del seleccionado mexicano terminó dejando una imagen inesperada que recorrió el mundo y se sumó a la larga lista de situaciones virales que ya comenzó a entregar el Mundial 2026.