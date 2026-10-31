Una violenta pelea entre dos familias del departamento Caucete terminó con dos hombres detenidos y un automóvil secuestrado. El enfrentamiento comenzó en el barrio Área II, continuó con una persecución por distintas calles y finalizó frente a la Comisaría 9ª, donde se produjo un nuevo altercado que motivó la intervención policial.

El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, alrededor de las 13, en inmediaciones de las calles Maipú e Ignacio de la Roza. Según la información policial, el conflicto involucró a integrantes de dos familias y, por motivos que todavía son investigados, la situación fue escalando hasta trasladarse a otros sectores del departamento.

La persecución terminó en la intersección de calle Urquiza y Diagonal Sarmiento, precisamente frente a la sede de la Comisaría 9ª. En ese lugar se registró otro enfrentamiento entre un hombre y tres sujetos que se movilizaban en un automóvil Volkswagen Fox de color gris.

La situación quedó parcialmente registrada por las cámaras de seguridad de comercios cercanos. Las imágenes resultaron fundamentales para que los efectivos policiales pudieran avanzar con la identificación de las personas involucradas.

A partir de las actuaciones realizadas, la Policía logró identificar y detener a dos hombres mayores de edad, cuyos apellidos son Arce y Quinteros. Ambos quedaron vinculados al procedimiento por el enfrentamiento ocurrido en la vía pública.

Durante el operativo, los uniformados también procedieron al secuestro del Volkswagen Fox gris que había sido utilizado por los involucrados. El vehículo fue retirado de circulación debido a que no contaba con la documentación correspondiente.

La Justicia investiga cómo comenzó la pelea

Tras la intervención policial, tomó participación la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salva, quien dispuso que los dos hombres permanecieran alojados en la Comisaría 9ª, a disposición del juzgado interviniente.

Además, se dio intervención al fiscal de turno de la UFI Genérica, quien ordenó avanzar con distintas medidas para esclarecer lo sucedido.

Entre las actuaciones solicitadas se encuentran la recepción de las denuncias correspondientes, la identificación de los testigos presenciales y la recopilación de información que permita reconstruir la secuencia completa del enfrentamiento.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas que originaron el conflicto entre ambas familias ni se informó oficialmente sobre personas lesionadas.

La investigación continuará con el análisis de las imágenes de seguridad y las declaraciones de los involucrados para establecer las responsabilidades de cada uno en la pelea.