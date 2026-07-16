Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina convocaron a miles de sanjuaninos en distintos puntos de la provincia, aunque la mayor concentración de simpatizantes se produjo en la Plaza 25 de Mayo y en las calles del microcentro capitalino. La celebración se desarrolló con un importante despliegue policial y, si bien transcurrió con normalidad durante gran parte de la jornada, un hecho aislado alteró por algunos minutos el clima festivo.

El incidente ocurrió en uno de los sectores de la plaza principal, donde dos jóvenes protagonizaron una pelea que llamó la atención de quienes participaban de la celebración. Por motivos que no trascendieron, ambos se enfrentaron a golpes de puño en medio de la multitud.

La situación generó preocupación entre los presentes, quienes intervinieron rápidamente para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento escalara. Varias personas lograron contener a los jóvenes y alejarlos del lugar donde comenzó la pelea.

Cuando advirtieron la posibilidad de que efectivos policiales intervinieran en el conflicto, ambos contendientes dieron por terminado el enfrentamiento y se retiraron rápidamente del sector para evitar ser identificados o detenidos. El episodio no dejó personas heridas de gravedad ni provocó daños materiales.

El hecho constituyó el único incidente registrado durante los festejos y fue captado por un equipo periodístico de DIARIO HUARPE. No trascendieron otros reportes de enfrentamientos, disturbios o desmanes en el resto de los puntos donde se reunieron los simpatizantes para celebrar el triunfo del seleccionado nacional.

A lo largo de la noche, miles de personas llegaron desde distintos departamentos del Gran San Juan para participar de los festejos. Familias, grupos de amigos y jóvenes colmaron la Plaza 25 de Mayo y las calles céntricas con banderas argentinas, camisetas, bombos, cornetas y otros elementos que acompañaron los cánticos y las celebraciones durante varias horas.

El operativo de seguridad que desplegaron las distintas dependencias policiales permitió mantener el orden en los principales sectores de concentración. Los efectivos controlaron los accesos al microcentro y realizaron tareas de prevención en los monumentos y espacios públicos para evitar actos de vandalismo o daños al patrimonio urbano.

Con el correr de las horas, la concurrencia comenzó a desconcentrarse de manera paulatina y sin inconvenientes. Muchas personas regresaron caminando hacia distintos barrios y distritos capitalinos, entre ellos Concepción y Trinidad, mientras continuaron con los cánticos y llevaron consigo banderas, bombos y cornetas que utilizaron durante la celebración.

Más allá del enfrentamiento protagonizado por dos jóvenes, la jornada concluyó con un balance positivo desde el punto de vista de la seguridad. El único episodio de violencia no pasó a mayores gracias a la intervención de los propios asistentes y el resto de los festejos transcurrió con tranquilidad hasta la desconcentración total de los simpatizantes.