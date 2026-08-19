Una periodista traicionó a su canal y se fue a la competencia directa

Marina Señuk inició una nueva etapa profesional este martes con su desembarco en la pantalla de América TV., La comunicadora se incorporó al ciclo Lape Club Social, donde fue recibida por el conductor Sergio Lapegüe.

Al presentarla, el periodista anunció que "Le vamos a dar la bienvenida a una nueva integrante de este programa, nuestra querida Marina Señuk". La locutora respondió con entusiasmo preguntando "¡Hola Lape querido! ¿Cómo estás?".

Durante el encuentro, Lapegüe recordó su pasado compartido en TN al comentar que "Todos nos conocemos de allá...", a lo que ella agregó que "Qué lindo estar acá. Te extrañé. Se vienen cosas muy lindas". El conductor también destacó su presencia afirmando que "Nos da luz, brillo, belleza y juventud".

Esta incorporación ocurre días después de que la profesional dejara su lugar en TN y El Trece, donde participaba en Este Finde y Arriba Argentinos., Su despedida del noticiero matutino ocurrió el 14 de agosto durante un móvil.

En ese momento, la joven sentenció que "Chicos, mi último pronóstico en Arriba Argentinos". Desde el piso, Nacho Otero le agradeció diciendo que "El último pronóstico Marina. Simplemente, decirte gracias. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos", mientras ella bromeaba al decir "El último baile. Los quiero".

Valeria Sampedro también dedicó palabras de afecto al explicar que "Le contamos a la gente, por si no sabe, que Maru se despide de esta pantalla. Te queremos abrazar fuerte fuerte. Nos hiciste pasar muy lindos momentos". Otero sumó un "Te vamos a extrañar".

Señuk aprovechó para agradecer a sus compañeros manifestando que "Les quiero agradecer a todos, a toda la gente de producción, a los técnicos, que siempre con buena onda. La gente por ahí no lo sabe pero tenemos un equipo espectacular, hermoso, que lo da todo todos los días en un horario bastante difícil, que hay que madrugar, que a veces uno está cansado y pone lo mejor para sacar un noti precioso. Me llevo muy lindos momentos, risas, aprendizajes. Fue una oportunidad única que me dieron mis jefes, gente que confió en mí y me dio este lugarcito en esta pantalla tan importante en toda la Argentina".

Finalmente, al cerrar su ciclo tras años de labor, la locutora explicó que "Cierro esta etapa muy feliz, muy contenta, disfrutándolo también. Uno a veces tiene que decir 'hasta acá llego' para nuevas cosas y nuevos caminos. Me llevo amigos que vamos a seguir compartiendo. Los voy a extrañar". Desde el piso del canal despidieron a la colega definiéndola como "Una gran compañera y una gran persona, te vamos a extrañar".