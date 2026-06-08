Un sanjuanino quedó en el centro de una compleja investigación judicial tras una persecución que derivó en un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad tucumana de Colalao del Valle. El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas, un herido de gravedad y el secuestro de una importante carga de hojas de coca.

El episodio ocurrió el sábado 6 de junio, entre las 15:00 y las 15:30, y es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas. Todo comenzó cuando una camioneta Ford Ranger, en la que se trasladaban Julio Agustín Sosa y Jennifer Fernanda Mamaní, realizó una maniobra sospechosa al atravesar un sector con controles policiales.

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo ignoró las señales de alto impartidas por efectivos de Gendarmería Nacional y continuó su marcha a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta el centro de Colalao del Valle.

En ese contexto, los ocupantes de la Ford Ranger intentaron ocultarse en un predio cercano. Sin embargo, al ser detectados por los uniformados, realizaron un giro brusco con la intención de retomar la ruta, maniobra que terminó desencadenando una violenta colisión con una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cinco hombres.

El impacto fue de tal magnitud que provocó el vuelco del segundo vehículo. Como consecuencia, dos de sus ocupantes, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, murieron en el acto. En tanto, Anacleto Suárez sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital de Cafayate.

Tras el siniestro, los ocupantes de la Ford Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle bajo custodia policial. Una vez que recibieron el alta médica, quedaron formalmente aprehendidos por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante las pericias realizadas sobre el vehículo que originó la persecución, los investigadores hallaron 24 bultos que contenían un total de 457 kilogramos de hojas de coca, además de una máquina contadora de dinero. Todo el material quedó secuestrado y bajo custodia del Juzgado Federal N° 1, que ahora interviene en la causa.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el hecho, el origen y destino de la carga, y el grado de participación de los detenidos en el presunto delito vinculado al transporte ilegal de sustancias.