El rápido accionar de dos policías permitió asistir a una bebé de apenas 10 días de vida que se había ahogado mientras era amamantada, durante la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:10, cuando la Cabo 1º Erika Mereles, integrante de la Sección N° 05 del Departamento Seguridad Ciudadana D-2, realizaba recorridas por el interior del Barrio Solares del Sur.

Mientras cumplía con sus tareas, la efectivo recibió un aviso a través del equipo de comunicación sobre una emergencia médica en la Manzana C. Una bebé se había ahogado y necesitaba asistencia urgente.

Mereles llegó rápidamente hasta la vivienda y se encontró con la madre de la pequeña, una mujer de 41 años, quien explicó que su hija, de tan solo 10 días, se había ahogado aparentemente con leche mientras estaba siendo amamantada.

Las maniobras que permitieron que la bebé reaccionara

Ante la emergencia, la Cabo 1º Mereles comenzó inmediatamente con las maniobras de primeros auxilios, con la colaboración del Cabo Díaz Bruno.

La intervención se realizó mientras se esperaba la llegada de la ambulancia. Luego de las maniobras, la recién nacida reaccionó a los pocos minutos y comenzó a llorar con fuerza.

La respuesta de la pequeña permitió llevar tranquilidad a la familia mientras se aguardaba la asistencia médica.

Poco después llegó al lugar la ambulancia departamental, que trasladó a la bebé junto a su madre hasta el hospital departamental de Sarmiento para que ambas fueran evaluadas por profesionales.

En el centro de salud, la recién nacida fue examinada por la médica Analía Ormachea, quien constató que se encontraba en buen estado de salud.

Tras recibir la confirmación médica sobre la evolución favorable de la pequeña, el personal policial que había intervenido en la emergencia se retiró del lugar.