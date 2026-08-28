Una policía que se encontraba de franco enfrentó a tiros a dos motochorros durante un intento de robo ocurrido este viernes por la madrugada en una estación de servicio de González Catán, en La Matanza. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo y quedó herido, mientras que su cómplice logró escapar.

El episodio ocurrió cerca de las 5:20, en una estación de servicio YPF ubicada sobre Ruta 21 y Calderón de la Barca. Según la información policial, la oficial se encontraba en el lugar cargando combustible cuando advirtió que dos motochorros intentaban asaltar a otra persona.

El ataque y la respuesta de la policía

En medio de la secuencia, uno de los sospechosos habría efectuado un disparo contra la mujer, quien reaccionó utilizando su arma reglamentaria.

A partir de ese momento se produjo un intercambio de disparos entre la oficial y los presuntos delincuentes. Uno de los hombres recibió un impacto de bala y cayó herido a pocos metros del lugar.

La policía, en tanto, resultó ilesa y no sufrió heridas durante el enfrentamiento.

Encontraron un arma junto al sospechoso

Tras el tiroteo, otros efectivos policiales llegaron hasta la estación de servicio y encontraron un arma de fuego a pocos metros del presunto motochorro herido.

El arma fue secuestrada y quedó incorporada a la investigación para determinar su procedencia y establecer qué participación tuvo durante el enfrentamiento.

El sospechoso herido quedó bajo intervención de las autoridades mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El segundo motochorro logró escapar

El otro integrante del grupo consiguió escapar del lugar antes de ser detenido y permanece prófugo.

Los investigadores trabajan para determinar su identidad y localizarlo, mientras analizan las circunstancias en las que se produjo el intento de robo y el posterior enfrentamiento armado.

La causa quedó bajo investigación de las autoridades policiales y judiciales, que deberán establecer con precisión cómo se inició el episodio y las responsabilidades de los involucrados.