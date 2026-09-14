Una policía embarazada fue baleada por un compañero de La Bebida

Una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, resultó gravemente herida tras recibir un disparo dentro de la Comisaría 34ª de La Bebida, en Rivadavia. El jefe de la Policía confirmó el episodio y señaló que se investiga cómo se produjo la detonación del arma reglamentaria que terminó impactando contra la uniformada.

El hecho ocurrió mientras la mujer cumplía funciones como escribiente en la dependencia policial. De acuerdo con las primeras informaciones, un compañero se encontraba manipulando su arma cuando, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, se produjo un disparo.

La bala alcanzó a la agente, quien recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Permanece internada y su estado es delicado, una situación que genera especial preocupación debido a que cursa el sexto mes de embarazo.

Por el momento, los investigadores buscan establecer qué estaba haciendo el efectivo con el arma al momento de la detonación. Una de las hipótesis apunta a que podía estar realizando tareas de limpieza, aunque tampoco se descarta que se tratara de otro tipo de procedimiento.

Investigan cómo ocurrió la maniobra

Fuentes policiales indicaron que, en principio, el episodio sería considerado accidental, aunque podría estar relacionado con una presunta maniobra negligente en la manipulación del arma reglamentaria.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y establecer si existieron responsabilidades por parte del efectivo que tenía el arma en ese momento. También se deberán reconstruir los movimientos previos a la detonación y las condiciones en las que se encontraba la pistola.

La agente continúa internada

Mientras avanzan las actuaciones, la mujer permanece bajo atención médica en el Hospital Rawson. Su estado de salud es seguido de cerca por los profesionales debido a la gravedad de las heridas y a su embarazo.

El caso quedó bajo investigación y se espera que las actuaciones permitan esclarecer qué ocurrió dentro de la Comisaría 34ª y por qué el arma se accionó mientras ambos efectivos se encontraban en la dependencia de La Bebida.