Una efectivo de la Policía de San Juan le salvó la vida a un niño de 3 años que sufrió una convulsión febril en su vivienda del departamento Capital. La rápida intervención permitió que el menor llegara consciente al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió en la zona de calles Saturnino Sarassa y Abraham Tapia, en jurisdicción de la Comisaría 3ª de Trinidad, luego de que un llamado alertara sobre una emergencia médica en el domicilio de un hombre de 32 años.

Al arribar, los efectivos encontraron al padre con el pequeño en brazos y sin reaccionar. En ese momento, la cabo Gabriela Zárate tomó al niño y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras el sargento primero Salinas conducía el móvil policial rumbo al hospital.

Durante el traslado, y gracias a las maniobras realizadas, el menor comenzó a reaccionar momentos antes de ingresar al centro de salud.

Ya en el Hospital Rawson, el niño fue asistido por la pediatra Leila Heredia, quien confirmó que había sufrido una convulsión febril producto de un cuadro gripal con alta temperatura.

El pequeño fue recibido con oxígeno, estabilizado y quedó internado en el área de Urgencias Pediátricas para la realización de estudios de control, encontrándose fuera de peligro.

El padre del menor agradeció profundamente la rápida intervención de los efectivos, cuyo accionar resultó clave en los primeros minutos de la emergencia.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la capacitación en primeros auxilios, fundamental para actuar con rapidez y eficacia en situaciones críticas como la vivida.