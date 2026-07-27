Dos equipos acostumbrados a entretener desde las redes sociales y los escenarios cambiaron por un rato los micrófonos y las cámaras por las preguntas de cultura general. En una nueva emisión de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, influencers y comediantes protagonizaron un enfrentamiento cargado de humor, recuerdos de la secundaria y respuestas que mantuvieron la incertidumbre hasta el cierre. Recién una pregunta de Geografía terminó definiendo el juego.

Por el equipo azul participaron Facu Clavero y Thomi Díaz, integrantes de Los Turno Mañana. Ambos son amigos: Thomi crea contenido vinculado a la gastronomía, mientras que Facu recorre distintos puntos de Argentina mostrando lugares a través de sus redes sociales. Antes de comenzar la competencia recordaron una de las anécdotas más inolvidables de la secundaria: un basurero que terminó incendiado dentro de la escuela y una sanción colectiva para todo el curso.

En el equipo naranja estuvieron Dani Pérez y Gonzalo Robelis, del grupo Los Turno Tarde. Los dos se dedican a la comedia y coincidieron en que hacer reír es el vínculo que los une. También compartieron recuerdos de sus años escolares. Gonzalo contó que, en el último año, mientras estudiaba en la Escuela Industrial, solían encender petardos durante los recreos. Dani, en tanto, recordó que en la EPET 4 fue retado por grabar videos de pedos y eructos junto a sus compañeros.

La competencia comenzó con el pie derecho para ambos equipos. Los Turno Mañana acertaron la pregunta de Arte, mientras que Los Turno Tarde hicieron lo propio con Geografía. En la segunda ronda llegaron nuevos aciertos: Ciencia para el equipo azul e Historia para el naranja.

Los Turno Mañana y Los Turno Tarde protagonizaron un parejo enfrentamiento en UPD. FOTO HUARPE.

A partir de la siguiente ronda el desarrollo empezó a inclinarse. El equipo azul falló la pregunta de Matemática y los comediantes aprovecharon la oportunidad para sumar otro punto con Lengua. El marcador quedó 3 a 2 a favor del conjunto naranja.

La ventaja se amplió en la cuarta ronda con un nuevo error del equipo azul en Historia y un acierto naranja en Deportes. En la quinta, Los Turno Mañana tampoco pudieron responder correctamente Lengua, mientras que sus rivales volvieron a sumar con Arte.

El comodín tampoco modificó el rumbo del partido. El equipo azul eligió Deportes, pero no logró responder correctamente. Del otro lado apostaron por Matemática y también fallaron, por lo que todo quedó abierto para la última pregunta.

Fue entonces cuando llegó el momento decisivo. Al equipo azul le tocó responder Geografía y la consigna parecía sencilla: ¿Cuántos departamentos tiene la provincia de San Juan? La respuesta fue 18, aunque la correcta era 19. Ese detalle terminó definiendo el encuentro y selló la victoria del equipo naranja, que además celebró llevándose una cena para disfrutar en el restaurante La Bonita.

Sobre UPD

UPD (Unidos por el Desafío) es el programa de entretenimiento educativo de Grupo Huarpe que reúne a estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia y, en sus especiales, también recibe a invitados destacados. A través de preguntas sobre Matemática, Lengua, Historia, Geografía, Ciencias, Arte, Deportes e identidad sanjuanina, los participantes ponen a prueba sus conocimientos en una competencia dinámica donde el aprendizaje y la diversión van de la mano. El ciclo se emite por HUARPE TV y sus plataformas digitales, consolidándose como una propuesta que combina educación, entretenimiento y participación.