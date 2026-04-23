Un violento episodio que incluyó disparos, persecución policial y choques de móviles oficiales terminó con un hombre detenido en la zona de Colonia Fiscal Norte, en el departamento Sarmiento, tras un operativo de alta tensión desplegado en distintos puntos del sur provincial.

Según las primeras informaciones, el hecho se originó en la localidad de Carpintería, en Pocito, donde el sospechoso habría mantenido una fuerte discusión con su pareja, a quien habría agredido físicamente. Tras el ataque, el hombre escapó en un vehículo, lo que dio inicio a un operativo policial.

La fuga se produjo por Ruta 40 en dirección a Colonia Fiscal, donde el individuo ingresó y continuó su recorrido por calle José María del Carril. En ese trayecto comenzó una persecución encabezada por efectivos de la Subcomisaría de Carpintería, que siguieron al sospechoso durante varios kilómetros.

El operativo se intensificó cuando se sumaron móviles del departamento Sarmiento, pertenecientes a la Seccional Octava de Colonia Fiscal, que lograron interceptar el vehículo. En ese momento se produjo un intercambio de disparos y colisiones entre los patrulleros y el rodado del sospechoso, elevando el nivel de riesgo de la situación.

Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido en inmediaciones de Colonia Fiscal Norte. Quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho, su responsabilidad en los disparos y los daños ocasionados durante la persecución.

En paralelo, las autoridades buscan establecer el estado de salud de la mujer agredida y si existen antecedentes de violencia en la pareja, en el marco de una causa que podría encuadrarse en violencia de género.