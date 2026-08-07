Una fuerte ráfaga de viento provocó que un camión terminara fuera de la calzada este jueves sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 75, en jurisdicción de Gualeguaychú, Entre Ríos. El conductor perdió el control del vehículo por el impacto del viento y despistó, aunque resultó ileso. El tránsito en la zona no sufrió interrupciones.

El episodio ocurrió poco antes de las 13, cuando el camión circulaba por la Autovía Gervasio Artigas en sentido sur-norte. Según informaron las autoridades, una ráfaga golpeó con fuerza al vehículo y provocó que el conductor perdiera el dominio.

El transporte involucrado era un Mercedes Benz Actros con semirremolque térmico Lambert, que terminó fuera de la calzada luego del despiste. A pesar de la violencia del movimiento provocado por el viento, el conductor no sufrió lesiones.

Viajaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos

De acuerdo con información consignada por el medio R2820, el camión pertenece a la empresa Noelma y se desplazaba sin carga al momento del accidente.

El vehículo había partido desde la provincia de Buenos Aires y tenía como destino la localidad entrerriana de Colón.

El siniestro se produjo en medio de una jornada marcada por fuertes vientos en distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias por condiciones meteorológicas adversas, incluyendo una alerta por vientos fuertes.

El camión terminó fuera de la calzada

Tras el despiste, el vehículo quedó fuera de la zona de circulación de la ruta. Personal que intervino en el lugar constató que el conductor había salido ileso.

A diferencia de otros accidentes registrados durante jornadas de viento intenso, en este caso no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta 14, por lo que la circulación continuó con normalidad.