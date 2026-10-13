Una falla en la red de distribución provocó cortes de luz durante la tarde de este martes en sectores de Capital, Rawson y Santa Lucía. El inconveniente se originó luego de que una rama cayera sobre líneas de media tensión, en el marco de tareas de poda realizadas por terceros.

La salida de servicio del Distribuidor Santo Tomás generó interrupciones en distintos sectores de los tres departamentos. Entre las zonas afectadas se encontró El Medanito, en Rawson, mientras que también se registraron cortes en sectores de Santa Lucía y Capital.

Tras las maniobras realizadas por la empresa, el suministro eléctrico fue restablecido para casi la totalidad de los usuarios afectados. Las cuadrillas continúan trabajando para recuperar el servicio de quienes todavía permanecen sin energía.

Cómo se produjo el corte

El inconveniente se registró después de las 14 y generó reclamos de vecinos que advirtieron la interrupción del servicio en distintos puntos de San Juan.

La información inicial vinculó el desperfecto con un problema en un transformador. Sin embargo, posteriormente se precisó que la salida de servicio estuvo relacionada con la caída de una rama sobre líneas de media tensión durante trabajos de poda realizados por terceros.

La empresa realizó maniobras sobre la red para recuperar progresivamente el suministro. Por el momento, el objetivo está puesto en normalizar completamente el servicio en los sectores que continúan afectados.

Otro corte de luz había afectado a San Juan

El episodio ocurre menos de dos semanas después de una interrupción de mayor alcance registrada el 30 de septiembre. En aquella oportunidad, el corte afectó a usuarios de distintos departamentos y también dejó algunos semáforos de Capital fuera de funcionamiento.

Desde Naturgy habían informado entonces que el problema se produjo por la salida de servicio de una línea de extra alta tensión. Posteriormente, el EPRE señaló que la contingencia había afectado las conexiones de San Juan con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

No existe, hasta el momento, información que vincule ambos episodios. El corte de este martes corresponde a una falla localizada en la red de distribución y las tareas continúan para restablecer por completo la energía eléctrica.