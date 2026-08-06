Una receta de bollitos frutales sin levadura para disfrutar con amigos

Una propuesta de repostería surge como solución para las tardes de lluvia o visitas inesperadas. Se trata de unos bollitos de manzana que se caracterizan por no requerir levadura ni proceso de amasado, logrando una textura húmeda y dorada en un tiempo total de 40 minutos. Esta opción casera reemplaza perfectamente al budín o a las facturas tradicionales con mucho menos esfuerzo físico.

Para obtener 18 unidades se necesitan dos huevos, 100 gramos de azúcar blanca y 150 gramos de manteca blanda. La lista de ingredientes se completa con 350 gramos de harina, 10 gramos de polvo de hornear, dos manzanas y una pizca de sal. De manera opcional, la preparación admite sumar esencia de vainilla o ralladura de limón para aromatizar la masa.

El procedimiento técnico comienza batiendo los huevos junto con el azúcar de a poco hasta lograr una mezcla bien espumosa. Luego se integra la manteca bien blanda y finalmente se agregan los ingredientes secos tamizados hasta formar una pasta pesada.

El último paso consiste en incorporar las manzanas previamente peladas y cortadas en cubitos pequeños. Con la ayuda de dos cucharas húmedas, se colocan porciones de masa algo separadas en placas enmantecadas y enharinadas.

Respecto a los puntos clave para el éxito del plato, se remarca que "batir y batir" es el gran secreto para que los huevos aumenten su volumen y tomen un color claro. Asimismo, es fundamental "darles tiempo de horno sin subir la temperatura" para asegurar que se cocinen de forma pareja sin quedar crudos por dentro.

La cocción debe realizarse a 180 grados durante 25 minutos hasta que tomen un color dorado. Una vez retirados, se recomienda espolvorear con azúcar impalpable y canela para resaltar el sabor de la fruta.