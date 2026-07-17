Una receta moderna de niños envueltos con queso listos en 20 minutos

La cocina familiar tradicional se adapta a los ritmos actuales mediante una técnica que reduce los tiempos de elaboración sin perder la esencia del sabor casero. Esta alternativa permite resolver un almuerzo completo utilizando una única sartén y pocos utensilios, lo que optimiza el orden en el hogar.

La preparación requiere 6 bifes finos de carne vacuna, que pueden ser de bola de lomo, nalga o peceto. El primer paso consiste en estirar la carne sobre una superficie limpia y condimentar ambas caras con sal, pimienta negra, orégano y provenzal. En un extremo de cada pieza se ubica un bastón de queso, que puede ser muzzarella, cremoso o Mar del Plata, junto a un puñado de hojas de espinaca fresca y limpia.

El armado se realiza enrollando la carne de forma compacta y asegurando las piezas con escarbadientes para contener el relleno. Posteriormente, se calienta una sartén profunda con aceite de oliva y se sellan los arrollados a fuego fuerte durante dos minutos por lado hasta lograr un dorado uniforme.

Para la etapa final, se incorpora al recipiente una caja o frasco de salsa de tomate prelista, 200 gramos de arvejas y una taza de agua o caldo de verduras. Tras rectificar los condimentos, se tapa la sartén y se mantiene la cocción a fuego mínimo por 10 minutos. Este proceso asegura la textura tierna de la carne, la cocción de la verdura y la fundición del queso. El plato se puede acompañar con puré de papas cremoso, arroz blanco al dente o papas rústicas al horno.