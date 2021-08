Una remisera fue víctima de un violento asalto del que participaron niños

Una remisera sanjuanina sufrió un violento asalto en la noche del lunes. La joven sigue sin tener noticias de los elementos robados. Pero el dolor de los golpes y el temor a manejar aún perduran.

Natalia Aguilera tiene 26 años y hace siete que trabaja como remisera para la empresa Norte con su Chevrolet Aveo. El lunes fue víctima de su segundo robo, más agresivo que el primero.

Cerca de las 20 horas, circulaba por calle Salta -en dirección norte a sur-, cuando inició la pesadilla. En la esquina de Sargento Cabral se le subió un joven al vehículo. "Tiró el nailon y me puso algo en la nuca, que no sé si era un arma. En el momento no pensaba", relató Natalia a DIARIO HUARPE.

Bajo amenaza y guiada por el delincuente, la remisera condujo hacia el barrio General Acha. En el lugar la esperaba otro adulto y dos niños, que, según ella, habría tenido entre ocho y diez años.

"Me pegaron por todos lados y hasta me tiraron el pelo, mientras me gritaban", comentó. Entre los gritos, escuchó que querían un celular mejor: "El mio estaba roto y ellos creían que tenía uno más nuevo escondido, entonces me pegaban más fuerte".

Cuando la dejaron ir se dirigió a la Comisaría Segunda de Concepción y presentó la denuncia. Allí registró que le robaron el tarifador marca Fulgar Tango XP, que tiene un valor de $50.000. También se quedaron con su recaudación del día, que eran $4.000, el celular y otros objetos de valor.