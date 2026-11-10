En una competencia donde cada punto pudo cambiar la historia, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, de Albardón, consiguió una importante victoria en UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE. El equipo naranja comenzó abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado durante el segundo bloque y se impuso por 26 a 23 ante la Escuela Secundaria España, de Pocito. Con este triunfo, 5° B avanzó a la tercera ronda de repechaje y continúa en carrera por el viaje de egresados a Bariloche.

La jornada tuvo como protagonistas a dos equipos con expectativas diferentes, pero con un mismo objetivo: seguir en competencia. Por el lado de la Escuela España, de Pocito, participaron Lautaro Conejero y Lautaro Valles, conocidos como «Los Lautis». Los representantes de 5° 1ª regresaron al programa con muchas ganas de jugar, aunque reconocieron que llegaron algo acelerados porque estuvieron justos con el tiempo.

Lautaro Conejero y Lautaro Valles contra Ursula Vera y Joaquín Icazatti representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Enfrente estuvieron Úrsula Vera y Joaquín Icazati, de 5° B del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados. El equipo naranja llegó con nervios, pocas palabras y una meta clara: pasar de ronda. Esta vez decidieron prepararse de otra manera, repasando programas anteriores y estudiando para llegar más firmes al desafío.

Un segundo bloque que cambió el destino

El arranque favoreció al equipo azul. En la ruleta de preguntas, España respondió correctamente en Ciencia, Geografía y Deportes, mientras que Desamparados acertó en Historia y Lengua, pero falló en Matemática. Así, los pocitanos cerraron el primer bloque arriba por 3 a 2.

Sin embargo, el segundo tramo cambió el panorama. En Verdadero o Falso, el equipo azul sumó un punto en Lengua, mientras que el naranja consiguió dos en Arte. Luego, en Unir Conceptos, España agregó un punto en Historia y Desamparados respondió con tres en Deportes. El marcador pasó a favorecer a los albardoneros por 7 a 5.

El tercer bloque mantuvo la tensión. En Tutti Frutti, España consiguió ocho puntos con la letra L y Desamparados sumó siete con la E. En la Lluvia de Preguntas, los azules agregaron diez unidades y los naranjas doce. Aunque España tuvo una buena recuperación, no alcanzó para revertir la diferencia.

Finalmente, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados se quedó con la victoria por 26 a 23. Úrsula y Joaquín celebraron el pase a la tercera ronda de repechaje y mantienen vivo el sueño de el viaje a Bariloche 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.