Dos equipos de conductores llevaron su amistad, experiencia frente a cámara y espíritu competitivo al estudio de Unidos por el Desafío (UPD) de GRUPO HUARPE. La jornada tuvo de todo: respuestas acertadas, errores, una burla que encendió el clima del juego y un desenlace que cambió completamente el rumbo del enfrentamiento. Aunque uno de los equipos parecía tener el control durante gran parte de la competencia, el cierre terminó sorprendiendo a todos.

El equipo naranja estuvo integrado por los conductores de Canal 4, Diego Hidalgo y Claudia Campos, del grupo La 4ta Estrella, unidos por más de dos décadas de trabajo en distintos medios de comunicación y una amistad que nació detrás de los micrófonos. Ambos recordaron con cariño su paso por la secundaria, especialmente el viaje de egresados a Bariloche y los vínculos que construyeron en esa etapa.

Del otro lado estuvieron Lucho Linares y Majo Soler, del equipo Criados por Cris Morena, compañeros de trabajo que con el tiempo se convirtieron en grandes amigos. Los dos coincidieron en que la secundaria fue una de las mejores etapas de sus vidas. Mientras Majo recordó su viaje a Carlos Paz, Lucho sorprendió contando que gracias a un sistema solidario de venta de números organizado por la escuela pudo conocer Bariloche, Cataratas, Carlos Paz, Camboriú y Punta del Este.

La competencia comenzó con buen ritmo. El equipo azul abrió el marcador respondiendo correctamente Matemática, mientras que el naranja hizo lo propio con Lengua. En la segunda ronda llegaron nuevos aciertos para ambos, con Deporte para Criados por Cris Morena y Ciencia para La 4ta Estrella.

El momento que cambió el clima llegó en la tercera ronda. El equipo azul respondió correctamente una pregunta de Historia, pero lo hizo fuera de tiempo, por lo que el punto no fue válido. La situación despertó las bromas y cargadas del equipo rival, que además acertó Geografía y pasó al frente por 3 a 2.

Del festejo anticipado al giro inesperado

Aunque un poco desanimados por el inicio, el equipo azul comenzó a recuperar terreno. Acertó Ciencia y luego Arte, mientras que el equipo naranja sumó un nuevo punto en Arte, pero también empezó a cometer errores en Matemática e Historia. Tras seis rondas, el marcador reflejaba un empate 4 a 4, dejando abierta la definición.

El enfrentamiento entre La 4ta Estrella y Criados por Cris Morena sorprendió en UPD. FOTO HUARPE.

La igualdad continuó en la séptima ronda con un acierto por lado: Lengua para el equipo azul y Deporte para el naranja. Todo quedó reservado para el último intercambio.

En la octava ronda llegó el desenlace. Lucho y Majo acertaron la pregunta de Historia, mientras que Diego y Claudia fallaron en la misma materia. Así, Criados por Cris Morena dio vuelta el resultado, se quedó con la victoria y ganó la cena en La Bonita, demostrando que en UPD ningún partido termina hasta que suena la última respuesta.

Sobre Unidos por el Desafío

Unidos por el Desafío (UPD) es el programa de entretenimiento de Grupo Huarpe que reúne a estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de toda la provincia de San Juan. A través de preguntas de Matemática, Lengua, Historia, Geografía, Ciencias, Arte, Deporte y contenidos sobre San Juan, los equipos ponen a prueba sus conocimientos para avanzar en la competencia.

El certamen se emite por HUARPE TV, YouTube y Kick, y entrega importantes premios en cada instancia, además de un viaje de egresados a Bariloche para el curso campeón. El programa cuenta con aval ministerial y busca promover el aprendizaje, el trabajo en equipo y la sana competencia entre los jóvenes.