La imagen recorrió el mundo apenas terminó la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra. Mientras los jugadores celebraban la clasificación a la final del Mundial 2026, una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" apareció en el campo de juego y se convirtió en uno de los símbolos de la noche. Detrás de ese mensaje estuvo Santiago, un hincha argentino que ahora contó cómo nació la idea y cómo logró hacerla llegar al plantel.

El joven relató que la bandera fue confeccionada apenas unas horas antes del encuentro, en la habitación del hotel donde se alojaba junto a otros argentinos. "La hicimos el mismo día del partido. Fuimos a una tienda cercana, compramos pintura barata y un pincel por menos de 10 dólares. Volvimos al hotel, agarramos una sábana de la cama, la cortamos a la mitad y la pintamos", recordó.

Según explicó, el objetivo era enviar un mensaje que trascendiera el resultado deportivo y recordara el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Cómo logró ingresar la bandera

Santiago contó que el mayor desafío fue superar los controles de seguridad del estadio, donde estaba prohibido ingresar elementos con mensajes vinculados al conflicto de 1982. "La doblé todo lo que pude y la escondí entre mis partes íntimas para pasar los controles. Por suerte pudimos entrar", reveló.

Una vez consumada la victoria argentina, el hincha desplegó la bandera desde la tribuna y buscó hacerla llegar a los futbolistas. "Cuando vi a Montiel, se la tiré y la agarró. Después se la pasó a Lo Celso, que fue el primero que la mostró", relató.

"Nunca imaginé que iba a dar la vuelta al mundo"

El momento en que los jugadores levantaron la bandera quedó inmortalizado en las imágenes de los festejos y rápidamente se viralizó.

"Cuando vi que Lo Celso la abrió y sus compañeros la sostenían en la cancha, sentí una alegría que no puedo explicar con palabras. Cómo un pedazo de sábana podía significar tanto para todos los argentinos", expresó el joven.

Después de ver a los jugadores desplegar la bandera, Santiago todavía no podía creer lo que había ocurrido. "Fue una locura. Nunca imaginé que esa bandera iba a dar la vuelta al mundo por una idea que tuvimos en el hotel", aseguró.

El hincha confirmó que también estará presente en la final del domingo frente a España, aunque aseguró que esta vez no llevará ninguna bandera especial. "Ya tengo entrada y fui a todos los partidos. Ahora voy con mi bandera del Gauchito Gil y ojalá nos ayude a conseguir la cuarta estrella", concluyó.