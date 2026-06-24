Una familia sanjuanina inició una búsqueda desesperada para encontrar a “Chivi”, una cabra que consideran parte de la familia y que se extravió el lunes en la zona de Calle 5 y San Miguel, en el límite entre los departamentos Rawson y Pocito.

El caso llamó la atención en redes sociales por el particular mensaje que acompañó la publicación con la imagen del animal: “No me comas, estoy en tratamiento médico”. La frase fue utilizada por su dueña para pedir colaboración y advertir sobre la importancia de encontrarla debido a su estado de salud.

“Por favor, es mi mascota… es muy inteligente, necesito que me la devuelvan”, expresó la propietaria en el aviso difundido a través de distintas plataformas, donde pidió ayuda a los vecinos que puedan aportar información sobre el paradero de la cabra.

Según detallaron sus dueños, “Chivi” tiene características que pueden ayudar a reconocerla: lleva un collar rosa y una campanita. Además, remarcaron que se encuentra realizando un tratamiento médico, por lo que buscan ubicarla lo antes posible.

Ante la preocupación por su desaparición, la familia ofreció una recompensa para quien pueda brindar datos concretos que permitan encontrarla y devolverla a su hogar.

Quienes hayan visto a “Chivi” o tengan información sobre dónde puede encontrarse pueden comunicarse al número 2645-270856.