La iniciativa nació con un objetivo sencillo: que cada niño pueda recibir un regalo por el Día de la Niñez. Morena Díaz comenzó una campaña solidaria y, según contó a DIARIO HUARPE, la respuesta de los sanjuaninos superó sus expectativas desde el primer momento. “Estoy feliz de toda la gente que se ha sumado desde el primer día”, expresó la joven, quien ya recibió numerosas donaciones.

Juguetes, ropa y alimentos

La actividad principal será el próximo domingo 16 de agosto, cuando Morena y quienes quieran acompañarla se trasladen hasta Las Tierritas, en Albardón, para compartir un chocolate con alrededor de 150 chicos.

El chocolate ya está preparado, pero la campaña continúa para reunir juguetes y lograr que cada niño pueda recibir el suyo. Además, ante las bajas temperaturas previstas para el fin de semana, también se reciben prendas de abrigo. “Todo suma, así sea cualquier cosita. Todo se recibe: alimentos, ropa, lo que sea. Todo va a llegar con el cariño con el que lo dan”, destacó Morena.

La propuesta surgió, explicó, al pensar en que no todas las familias tienen las mismas posibilidades y que un regalo puede significar mucho para un niño. “Todos tenemos la ilusión de, al ser niños, recibir al menos un mimo de algo”, señaló.

Una jornada para compartir

Morena recordó que el lugar elegido ya había sido visitado anteriormente y que ahora decidieron repetir la experiencia. Una vecina de la zona también le transmitió que, debido al frío, la ropa y el abrigo serán especialmente necesarios.

La convocatoria está abierta a quienes quieran colaborar no solo con donaciones, sino también durante la jornada. “Todo el que quiera sumarse será bienvenido y lo agradezco de corazón”, sostuvo.

Las donaciones pueden acercarse al taller ubicado en Avenida Circunvalación 666 Este, frente a Chichilo y junto a La Abastera del Valle. El domingo, los colaboradores se reunirán allí a las 9:30, para trasladarse juntos y llegar cerca de las 10. “Estoy explotada de cariño. Me encanta la cantidad de gente que me ha escrito”, celebró Morena.