Una sanjuanina de 15 años murió en un choque en Río Negro

Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, y su madre Natali Leira sufrieron un trágico accidente este domingo 18 de octubre. Ocurrió en la Ruta Nacional 151, cerca de Catriel, Río Negro, tras colisionar un Volkswagen Gol y una Ford Ranger.

Luana Natalí Gallardo Leiria falleció como consecuencia del impacto, mientras que su madre Natali Leira, oriunda de Jáchal, permanece internada en terapia intensiva. Una tercera ocupante del automóvil también resultó con lesiones considerables en el choque.

El siniestro se registró en el kilómetro 104, en la zona conocida como La Escondida. Ambos vehículos quedaron estacionados en la banquina mientras intervenían personal de Defensa Civil, bomberos y efectivos policiales en el lugar.

El chofer de la camioneta de la empresa Techint, un hombre de 57 años, ingresó a la Clínica Juan Domingo Perón para ser evaluado. Las autoridades buscan determinar las causas de la fuerte colisión vial ocurrida en la provincia de Río Negro.

Un testimonio preliminar indicó que un automóvil que circulaba adelante frenó bruscamente para esquivar grandes pozos. Esta maniobra obligó al automóvil a desplazarse hacia el carril contrario hasta chocar de frente contra el otro rodado.

Los peritos analizan si el mal estado de la calzada influyó en la maniobra que provocó la tragedia. La investigación sigue su curso para esclarecer definitivamente los motivos exactos del violento choque entre los rodados.