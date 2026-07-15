El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 trasciende los límites del campo de juego para instalarse como un fenómeno complejo. Según explicó a DIARIO HUARPE la socióloga Liliana Laciar, este choque “trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno sociológico de identidad y geopolítica”. La especialista sostiene que el cruce reaviva la memoria histórica vinculada al Conflicto de Malvinas y los icónicos goles de 1986, funcionando en la cultura popular como “un catalizador de reafirmación soberana y sentido de pertenencia”.

Para Laciar, el partido no es una fecha más en el calendario, sino un rito que une a distintas generaciones de argentinos.

"La figura de Diego Maradona en el 86 se mantiene vigente como un mito fundacional que transformó la victoria sobre Inglaterra en una suerte de revancha simbólica frente a una potencia hegemónica” explicó.

En esta oportunidad, el condimento extra lo aporta Lionel Messi, quien enfrenta a los británicos por primera vez en su carrera mundialista, otorgándole al duelo un carácter de “peso épico y de cierre de ciclo”.

El contraste de dos modelos sociales

El análisis sociológico destaca que el equipo dirigido por Lionel Scaloni funciona como un espejo de la sociedad argentina, consolidando una identidad basada en la resiliencia y el esfuerzo colectivo. Mientras, el enfoque británico suele centrarse en la perfección de los sistemas y el valor de mercado de sus ligas, la Selección Argentina “prioriza la lucha, el sacrificio y la astucia táctica por encima del mero individualismo”.

Laciar afirma que esta postura de "guerreros" es lo que permite al conjunto nacional canalizar la presión externa a través de un pragmatismo inquebrantable. En contraposición, la presión sobre la selección inglesa responde a una autoexigencia histórica de un país que se asume como la cuna del deporte, pero que lucha por capitalizar ese estatus en títulos.

Un Hecho Social Total

Finalmente, Laciar recurre al concepto de "Hecho Social Total" para explicar por qué el país se paraliza ante este evento.

Según la experta, el fútbol en Argentina califica bajo esta definición porque “moviliza simultáneamente instituciones políticas, económicas, estéticas, emocionales y familiares”.

Bajo esta mirada, el resultado en la cancha es solo una parte de un fenómeno mucho más amplio.

“No es solo deporte; lo atraviesa todo”, concluyó la socióloga, reafirmando que la tensión palpable entre el análisis analítico de las estrellas de la Premier League y el "oficio" y temperamento argentino convierten a este encuentro en un hecho social ineludible para la identidad nacional.