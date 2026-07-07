Una senadora de Paraguay trató de africano a Mbappé y él respondió

El clima posterior al encuentro entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 se vio empañado por las publicaciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. La funcionaria utilizó sus plataformas para agredir a Kylian Mbappé luego de las tensiones del delantero con los jugadores de la Albirroja y el arquero Orlando Gill.

La legisladora describió al futbolista como "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…".

Amarilla continuó sus ataques manifestando que "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

En una publicación posterior, la senadora arremetió nuevamente calificándolo como "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada".

Ante la gravedad de estos dichos, el capitán del seleccionado francés emitió un fuerte comunicado de respuesta. El jugador expresó que "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición".

En su descargo, el deportista añadió que "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".

La Federación Francesa de Fútbol también intervino con un escrito oficial de rechazo ante los mensajes de la funcionaria. La entidad afirmó que "Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales".

Finalmente, la organización deportiva brindó su respaldo absoluto al plantel nacional francés. En su cierre, la federación destacó que "La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado".