Una supercomputadora predijo qué selección será campeona del mundo

La definición de la Copa del Mundo 2026 se encuentra en su etapa más determinante y los datos estadísticos cobran protagonismo. Una supercomputadora de la empresa Opta realizó 25000 simulaciones para establecer las probabilidades de los cuatro seleccionados que siguen en carrera hacia el MetLife Stadium de New York.

El modelo matemático determinó que Francia es el máximo candidato a la consagración con un 34,05% de posibilidades. Por debajo se ubican España con un 23,45% e Inglaterra con un 21,94%. En el cuarto puesto aparece Argentina, que cuenta con un 20,55% de opciones para defender el título.

En cuanto a las semifinales, el duelo entre los dirigidos por Lionel Scaloni y el equipo de Thomas Tuchel del miércoles 15 a las 16 presenta una paridad absoluta. El conjunto británico ostenta un 50,94% de chances de clasificar a la final, mientras que la Albiceleste llega con un 49,06%.

Al analizar estos valores, los especialistas de la firma encargada del estudio justificaron que "A pesar de ser los campeones defensores, Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes, pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones".

Por otro lado, el combinado de Didier Deschamps tiene un 50,70% de probabilidades de superar a los españoles, que registran un 42,30%. Esta edición marca la tercera oportunidad en la que todos los semifinalistas de un torneo mundialista ya saben lo que es levantar el trofeo, repitiendo el fenómeno ocurrido en México 1970 e Italia 1990.