Una tarotista predijo si Argentina le ganará a Egipto por el Mundial

Mariam Caleiro, la tarotista que gano fama por anticipar la consagracion de la Seleccion Argentina en el Mundial de Qatar 2022, compartio este seis de julio su vision sobre el proximo paso del equipo en el Mundial 2026.

Tras haber obtenido la confianza de miles de hinchas por su acierto previo, la vidente se enfoco en el duelo de octavos de final donde el conjunto nacional enfrentara a Egipto.

Al recordar su experiencia pasada, ella menciono "En 2022 predije que Messi traía la Copa. Me dijeron muchas cosas en su momento, pero siempre creí que Argentina iba a salir campeón". Aquella prediccion historica, que inicialmente fue cuestionada, hoy respalda sus palabras ante el compromiso que se viene en la Copa del Mundo.

Sin vacilar, la vidente dio a conocer el desenlace que ve en las cartas para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Al ser consultada por el resultado del encuentro, ella aseguro "Gana Argentina". Esta afirmacion renueva la ilusion de los fanaticos que sueñan con que la Seleccion repita la hazaña y siga avanzando hacia un nuevo titulo mundial.