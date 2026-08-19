Una vecina de Rawson llegó a su local y se dio cuenta que le habían robado

Un comercio de Rawson fue el blanco de un robo ocurrido durante el transcurso del último fin de semana largo. La propietaria, de apellido Ceballos, descubrió el ilícito al momento de abrir su local ubicado en la calle Cenobia Bustos, entre Hugo Wast y Güiraldes. Al arribar al lugar, la mujer observó que la reja y la puerta principal del establecimiento habían sido forzadas por desconocidos.

Los delincuentes lograron entrar al inmueble tras violentar los ingresos y llevarse el candado de seguridad que resguardaba la entrada. Una vez adentro, los autores del hecho sustrajeron una cortadora de fiambre y un televisor de 40 pulgadas. El faltante de estos elementos y los daños en la estructura fueron advertidos por la dueña al ingresar al negocio.

Tras la denuncia, el personal de la Comisaría 24ª de Rawson intervino para realizar las pericias correspondientes y las tareas de investigación iniciales. El caso se encuentra bajo la supervisión del fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad para intentar localizar a los responsables.