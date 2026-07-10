Una escena de desesperación se vivió este viernes a bordo de un avión de Ryanair cuando una ventanilla se rompió en pleno vuelo y un pasajero quedó parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave.

El dramático episodio ocurrió en el vuelo FR1879, que había despegado desde Tesalónica, en Grecia, con destino al aeropuerto de Memmingen, en Alemania.

Según relataron testigos, minutos después del despegue se escuchó un fuerte estruendo. Una pieza del motor se desprendió e impactó de lleno contra una de las ventanillas del avión, que se rompió por completo.

Su esposa lo sujetó de las piernas para salvarle la vida

Como consecuencia de la descompresión de la cabina, un pasajero serbio de 60 años que ocupaba el asiento junto a la ventanilla fue parcialmente expulsado hacia el exterior del avión.

En medio del pánico, su esposa reaccionó de inmediato y comenzó a sujetarlo con fuerza de las piernas para impedir que fuera completamente succionado.

Otros pasajeros también colaboraron y lograron mantener al hombre dentro de la aeronave hasta que la situación pudo ser controlada.

La rápida intervención de quienes viajaban cerca evitó una tragedia a miles de metros de altura.

Pánico dentro del avión

El incidente provocó momentos de enorme tensión entre los pasajeros.

Tras la descompresión, las máscaras de oxígeno descendieron automáticamente y comenzaron los gritos dentro de la cabina, mientras la tripulación intentaba contener la situación.

Pese a la gravedad del episodio, el piloto mantuvo la calma y decidió regresar de inmediato al aeropuerto de Tesalónica-Macedonia para realizar un aterrizaje de emergencia.

La maniobra se completó sin inconvenientes y, al llegar a tierra, ya aguardaban equipos de Bomberos, Policía y personal médico para asistir a los ocupantes.

Las primeras inspecciones determinaron que el motor del avión había sufrido daños de consideración.

Cómo se encuentra el pasajero

El hombre que fue parcialmente succionado fue trasladado al hospital AHEPA.

Los médicos informaron que permanece internado, consciente y en estado de shock, además de presentar quemaduras por fricción provocadas durante el incidente. Otro pasajero también requirió asistencia médica y fue atendido en el aeropuerto tras el aterrizaje.

Para que el resto de los viajeros pudiera continuar el trayecto, Ryanair dispuso una segunda aeronave que despegó desde Tesalónica a las 9:35 rumbo a Alemania.

Mientras tanto, las autoridades investigan las causas que provocaron el desprendimiento de una pieza del motor y el impacto contra la ventanilla, un hecho que generó momentos de verdadero terror entre los pasajeros.