Una vidente anticipó con la borra de café la separación de unos famosos

La visita de Nataly Marutian al programa Infama volvió a poner el foco sobre una revelación que sorprendió al espectáculo. La especialista en cafeomancia había anticipado la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra ocho meses antes de que se hiciera oficial. El vaticinio ocurrió en diciembre de 2025 durante una transmisión en vivo, donde la experta analizó los sedimentos en la taza de la cantante y notó que los objetivos de la pareja no coincidían en el plano terrenal.,

En aquella oportunidad, Marutian explicó que los protagonistas "no se querían soltar" pero que debían encontrar la forma de negociar sus proyectos a futuro. Tras la separación definitiva, surgieron diversas versiones sobre los motivos del quiebre. Yanina Latorre afirmó que "ella lo empezó a ahogar" como causa del desgaste, mientras que Moria Casán se refirió a una de las partes como "una niña que necesitaba desahogarse" ante el conflicto mediático.,

La propia Joaqui se encargó de dar su versión a través de frases contundentes y composiciones nuevas. En una de sus apariciones públicas relató que "Llegó una propuesta, pero no de compromiso" al hablar sobre el final del vínculo. Asimismo, la artista fue tajante al declarar que "No camino para atrás como un cangrejo" para definir su nueva etapa personal. El desamor también quedó plasmado en sus letras donde expresó "Preferís la joda y yo prefería tus mimos" como un resumen de la distancia entre ambos.

La práctica de la cafeomancia es una tradición de Medio Oriente que Marutian aprendió de su abuela. El método consiste en utilizar granos con un molido extremadamente fino, preparar la infusión sobre arena caliente y servirla sin filtrar.

El consultante debe beber hasta llegar a la borra para que luego se pueda interpretar la formación de figuras. Tras el éxito de su predicción sobre los músicos, la especialista realizó una lectura para Marcela Tauro en su living, marcando una nueva etapa en su vocación que comenzó como un pasatiempo entre amistades.,