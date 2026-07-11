Una vidente aseguró que Argentina le ganará a Suiza, pero no el Mundial

Mientras el Mundial 2026 se encamina hacia sus instancias decisivas, la astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus vaticinios sobre el desenlace del torneo. En una conversación con Heraldo Televisión, la tarotista que anticipó el desenlace de Qatar 2022 brindó detalles sobre el futuro de los equipos.

En relación al equipo de Lionel Scaloni, el pronóstico indica que no conseguirá mantener la corona obtenida en el torneo anterior. La vidente sugirió que el cansancio físico de la plantilla será un factor determinante en el tramo final de la competencia. Al respecto, ella afirmó que "Hay mucha polémica por lo que pasó en el partido entre Argentina y Egipto. Argentina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar".

Aun con este panorama, la visión indica que el conjunto nacional vencerá a Suiza en los cuartos de final para ubicarse entre los mejores cuatro seleccionados. El grupo de semifinalistas se completaría con las victorias de Francia sobre Marruecos, España ante Bélgica e Inglaterra frente a Noruega.

Sobre la definición del trofeo, la astróloga negó la posibilidad de un nuevo festejo para el equipo albiceleste. Al evaluar el cierre del campeonato, ella aseguró que "Argentina no. El ganador va a quedar en Europa". De esta forma, el próximo monarca del fútbol mundial saldría de un representante del Viejo Continente.