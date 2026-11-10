Laura, virgen consagrada de la diócesis de Santo Tomé, le dio la bienvenida al papa León XIV mediante una carta que fue leída en la Catedral de Córdoba. En su mensaje, recordó el día de su consagración, el 17 de julio de 2009, y una frase que quedó grabada en su corazón: “Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo”.

La mujer relató también su paso por una escuela rural, donde compartió con sus alumnos experiencias que le permitieron aprender que las dificultades no tienen la última palabra sobre una vida. Su testimonio estuvo atravesado por su historia personal y por una reflexión sobre la fe, el cuidado y el servicio.

La fragilidad y una nueva forma de servir

Durante la lectura, Laura habló sobre la enfermedad que afecta su visión y explicó lo que define como un nuevo sentido de “ensuciarse las manos”. En ese planteo, señaló que no siempre se trata de actuar o tener respuestas, sino también de permanecer, cuidar y dejarse cuidar.

Hacia el final de la carta, le planteó una pregunta al Pontífice sobre cómo dejarse tocar por la vida concreta del pueblo. También expresó su deseo de que, incluso desde la fragilidad, las manos puedan convertirse en instrumentos de comunión, servicio y esperanza.

La religiosa cerró encomendando a todo el orden de las vírgenes consagradas a la oración del Papa. Su testimonio formó parte de las actividades desarrolladas en la Catedral de Córdoba durante la visita de León XIV.

El encuentro continuó con los obispos

Luego de la lectura de la carta de Laura, continuó el encuentro con diversos obispos del país. Los representantes de distintas diócesis también leyeron sus cartas dirigidas al Pontífice.