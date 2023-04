En un acto realizado en el Club Racing del departamento Jáchal, el gobernador Sergio Uñac hizo referencia al dictamen de la Procuraduría General de la Nación, que le pasó a la Corte Suprema la definición sobre su candidatura a la gobernación por un nuevo periodo.

El primer mandatario expresó que: “Quiero compartir con ustedes algo íntimo y personal: cuando me subí a la movilidad que me traía a Jáchal, miré mi celular con el dictamen de la Procuradora General de la Nación que decía sencillamente que el ciudadano Sergio Uñac puede ser candidato el 14 de mayo y que a su juicio la Suprema Corte no debía entender en la materia porque corresponde que entiendan los tribunales de la provincia. Esta opinión fundada ratifica que algunos venían mintiendo cuando decían que esta agrupación no podía presentar a este gobernador como candidato”.

“Este dictamen señala que algunos mentían, pero ustedes y nosotros veníamos diciendo la verdad. Es un gran primer paso el que hemos dado en la tarde de hoy, el paso judicial. Pero creo que la política debe resolver sus problemas votando y ejerciendo esa obligación cívica sagrada que tenemos desde hace 40 años los argentinos y los sanjuaninos, el derecho a sufragar”, continuó el mandatario.

En su visita a Jáchal el primer mandatario y aspirante a Gobernador por un nuevo periodo se reunió con los candidatos a intendentes de Vamos San Juan y también recorrió las obras del Hospital San Roque que pronto quedará inaugurado.

Procuraduría General de la Nación

La Procuración de la Nación dictaminó sobre la presentación que realizaron los partidos opositores que conforman Unidos por San Juan. El escrito de la mendocina Laura Mercedes Monti, el cual no es vinculante, le traslada la definición sobre la candidatura de Sergio Uñac a la Suprema Corte de Justicia.

A pedido del máximo tribunal, la fiscal Monti analizó la presentación realizada por los partidos que son del arco opositor de San Juan y que buscan que la justicia le ponga freno a la candidatura de Uñac por considerarla inconstitucional.

Puntualmente, el escrito que presentaron la semana pasada los representantes legales del Pro, UCR y el frente Unidos por San Juan, requiere "a fin de obtener el cese del estado de incertidumbre" sobre la legalidad de la candidatura de Uñac, que ya está habilitada por el Tribunal Electoral Provincial.

La procuradora de derecho Público no Penal, Laura Mercedes Monti, opinó que "el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal Máximo". Pero, también aclara que la Corte Suprema "es el intérprete máximo y final de sus propios dichos y decisiones, y podría decidir la intervención procesal que considere pertinente".

Esto marca que no existen definiciones al respecto de la cuestión de fondo y por tanto deja a consideración del Máximo Tribunal si debe expedirse o no sobre la constitucionalidad de la candidatura a gobernador de Sergio Uñac.