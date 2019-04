Uñac sobre Agua Negra: "No podemos desaprovechar semejante oportunidad"

El gobernador Sergio Uñac viajó a Chile para participar de la reunión de mañana en el Consejo Regional de Coquimbo donde se dialogará sobre el futuro del Túnel de Agua Negra. Antes, le concedió una entrevista al Diario El Día y reafirmó la importancia del proyecto tanto para San Juan como para la IV Región chilena.

-¿Le complica que nuevamente se postergue el avance del tema de las empresas que trabajarán en la obra?

“Yo quería que la precalificación hubiese sido entregada, sino fue a finales del año pasado hubiera sido durante el primer trimestre del 2019. Pero somos respetuosos del proceso. Chile ha tenido un cambio de gobierno y necesitan estudiar un poco más”.

-Sin embargo, ellos estaban al tanto del proyecto, luego que gobernaron desde el 2010-2014.

“Es verdad, durante el período posterior cuando ellos gobernaron avanzó bastante, porque es un proceso que no tiene retroceso”.

-¿Su visita a la región es para transparentar los avances y exigir al CORE por qué se estaría estacando el avance?

“Nosotros venimos a dialogar, no queremos tener una actitud que raye en lo no respetuoso de los procesos y de la política de Chile. La intendenta regional (Lucía Pinto) está en línea con todo lo que hemos expresado. Está convencida de que este es el proceso y la gran obra que permitirá cambiar el destino de Coquimbo y San Juan. Lo que no podemos desaprovechar es semejante oportunidad y tenemos que aprovechar que no estamos construyendo sólo una obra de ingeniería”.

-¿Hay respuestas y razones en Chile y Argentina por el retraso y lo encuentra lógico?

“Bueno, en principio mucha lógica no encontramos, pero somos respetuoso del proceso y más allá de la opinión y percepción que nosotros podamos tener lo que hacemos es aportar un grano de arena. El Ministro (de obras) vendrá a contar los detalles técnicos del proceso, los avances que se han tenido y si eso sirve como un elemento que clarifique un poco el proceso, bienvenido”.

-Se habla de nuevos estudios, pero hay quienes plantean que lo podría hacer la empresa que se adjudique la obra mientras avance el túnel…

“Esa es nuestra posición. No nos podemos oponer, porque no es correcto al ser un proceso binacional, a ningún estudio que pretenda tanto el gobierno argentino como el chileno. Pero, lo que decimos es que si es un proyecto que está tan avanzado, lo han hecho las mejores consultoras internacionales. Si hay un organismo internacional con una tasa súper competitiva en el mercado, financia el proyecto, lo que no podemos desaprovechar es semejante oportunidad y tenemos que aprovechar que no estamos construyendo sólo una obra de ingeniería. Es el gran pasaporte para cambiar el destino de coquimbanos y sanjuaninos”.

-¿Considera serio que se pretenda cambiar el itinerario del proyecto?

“Eso por lo menos daría una imagen internacional de que hay ruidos en el proceso y que no le hacen bien a la mirada de que cada uno de los consorcios que han participado y sería poco respetuoso del trabajo que las empresas han hecho de esta precalificación”.

-¿Se estaría pasando por encima de las facultades y trabajo del Ebitan?

“Ha hecho un muy buen trabajo, pero debería colocarse en el centro de la escena y ser ellos quienes convocan al Consejo Regional y a la Legislatura de San Juan y articular con los gobiernos nacionales. Pero, queremos ser respetuosos del proceso y despejar las dudas que pueda haber”.

-¿Las complicaciones son más políticas o técnicas?

“No, lo técnico está sumamente avanzado y es de las más calificadas expresiones las que tiene el proyecto y creo que desde lo político, me incluyo, deberíamos hacer todos los esfuerzos necesarios para acelerar el proceso. Hacia atrás puede haber habido que los cambios de gobierno siempre generan algunos retrasos, pero en el anterior de Michelle Bachelet y el presidente Mauricio Macri avanzó y mucho”.

-Está consciente que hay elecciones de presidente en el BID, ¿teme por el futuro del proyecto?

“Hablo constantemente con el actual presidente Luis Alberto Moreno y sigue pensando que es el gran proyecto de la región y lo que tenemos que hacer es trabajar en línea y no desandar el camino transitado hasta la fecha”.

-La pregunta es que si hay cambio de presidente en el BID, el que llegue. ¿Tendrá la misma prioridad con el túnel de Agua Negra?

“No sé si el que venga tendrá la misma prioridad, lo que yo no haría es esperar a que venga el próximo presidente del BID, además que en una reunión del G-20 tanto el presidente Piñera y Macri manifestaron el compromiso de la continuidad del túnel y si había que hacer correcciones estábamos todos contestes para poder hacerlas”.

-¿Son las que se propondrán en las próximas reuniones?

“Puede ser”.

-¿Sería simplista pensar que desde lado argentino el túnel se ha retrasado para no beneficiar al diputado José Luis Gioja y a usted como gobernador que se ha dicho que también tendría interés presidencial?

“Lo descartaría porque Gioja sólo es diputado nacional y yo soy solo gobernador con todo lo que eso implica, no estoy minimizando los cargos”.

-Pero, en su caso se destaca su apuesta presidencial…

“Se le ha dado ese carácter porque la provincia de San Juan está activa en medio de una economía argentina que está delicada, pero nosotros sólo tenemos 3% de desocupación y somos de las provincias que más invierte dentro de su presupuesto y eso ha considerado, quizás, alguna consideración, que uno puede tener pretensiones nacionales”.