En la antesala del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, un emotivo gesto de apoyo se volvió viral en las redes sociales. Un grupo de religiosas sorprendió a los hinchas al interpretar "La cuarta estrella", la canción que acompaña a la Albiceleste en su camino hacia una nueva consagración mundial.

Las protagonistas son las Hermanas Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones, quienes compartieron un video en el que cantan con entusiasmo la adaptación realizada sobre el clásico "No me arrepiento de este amor", de Gilda. La nueva versión fue creada por el músico Palmito y se transformó en uno de los himnos más populares entre los simpatizantes argentinos durante esta Copa del Mundo.

La grabación rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas digitales y cosechó miles de reacciones. Los usuarios destacaron la alegría, la espontaneidad y el entusiasmo de las religiosas, que se sumaron al aliento para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"La cuarta estrella" adquirió una fuerte identificación con la campaña de la Selección luego de que los propios jugadores la entonaran en el vestuario tras la victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Las imágenes de ese festejo se difundieron ampliamente y terminaron de instalar la canción como uno de los símbolos del torneo para los hinchas argentinos.

Con la interpretación de las Hermanas Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones, el tema volvió a cobrar protagonismo y reforzó el clima de ilusión que se vive en todo el país de cara al compromiso frente a Suiza.

Mientras la Scaloneta busca un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, las muestras de apoyo continúan multiplicándose desde distintos puntos de Argentina y del mundo, alimentando el sueño de conquistar la ansiada cuarta estrella y seguir escribiendo una nueva página en la historia del fútbol nacional.