La Navidad 2026 llega con una nueva tendencia en manicura que busca desplazar al tradicional esmalte rojo: las sparkle nails. Se trata de diseños que combinan tonos neutros, bases naturales y pequeños destellos de brillo para conseguir una apariencia elegante y luminosa durante las fiestas de fin de año.

Durante años, los colores intensos y los dibujos navideños de renos, estrellas y bastones de caramelo fueron protagonistas en los salones de belleza. Sin embargo, esta temporada gana terreno una estética más minimalista, que apuesta por los detalles delicados sin perder el espíritu festivo.

Cómo son las sparkle nails, la tendencia de uñas para Navidad

Esta propuesta combina una base transparente, nude o de tonos suaves con pequeñas partículas brillantes. A diferencia de las manicuras recargadas, el objetivo es conseguir un efecto luminoso y discreto, que pueda adaptarse tanto a una celebración elegante como a un encuentro familiar.

Las sparkle nails combinan tonos naturales y pequeños destellos.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad. El mismo diseño puede utilizarse para la cena de Nochebuena, Navidad y los festejos de Año Nuevo, sin necesidad de cambiar de manicura.

Tres diseños de uñas para lucir en Navidad 2026

Dentro de esta tendencia existen diferentes alternativas para quienes buscan renovar sus uñas antes de las fiestas:

1. Efecto degradado: utiliza una base transparente o nude y concentra los destellos en las puntas o cerca de la cutícula. El resultado es un brillo sutil que se integra progresivamente con el color natural de la uña.

2. Sparkle nails rosadas: combina esmaltes rosa pastel o tono vía láctea con pequeñas partículas de glitter plateado o dorado. Es una alternativa delicada para quienes prefieren los diseños románticos y discretos.

3. Blanco lechoso o Milky: parte de una base blanca translúcida a la que se incorporan brillos muy finos. Es una opción luminosa, especialmente elegida para acompañar los looks de verano.

Por qué las uñas con brillo son tendencia para las fiestas

Las sparkle nails se destacan por su facilidad para combinar con distintos estilos de vestimenta y accesorios. Además, pueden realizarse tanto en uñas cortas como largas, sin perder el efecto elegante.

La propuesta demuestra que no hace falta recurrir a colores intensos ni a decoraciones recargadas para conseguir una manicura festiva. Esta Navidad, los pequeños destellos y los tonos naturales buscan convertirse en los protagonistas.