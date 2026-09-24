Las uñas vanilla latte se convirtieron en una de las tendencias de belleza que marcan 2026. La propuesta toma inspiración de los tonos cremosos de un café con leche de vainilla y combina colores suaves, brillo y un acabado glaseado para conseguir una manicura elegante y discreta.

La paleta incluye tonos vainilla, crema, beige cálido y nude, con una luminosidad similar a la que popularizaron las manicuras glazed donut y soap nails. La diferencia está en que esta alternativa apuesta por colores más cálidos y naturales, en lugar de blancos intensos.

Una manicura fácil de combinar

Una de las características que explica el crecimiento de esta tendencia es su versatilidad. Las uñas vanilla latte pueden llevarse en distintos largos y formas y combinarse tanto con ropa informal como con conjuntos de oficina o prendas más elegantes.

El estilo también se adapta a diferentes tonos de piel y busca generar un efecto luminoso en las manos sin convertirse en el elemento principal del look. Puede utilizarse en uñas cortas y redondeadas, pero también en formas almendradas, ovaladas o soft square.

Cómo conseguir el efecto vanilla latte

Para lograr esta manicura se utiliza una base en tonos vainilla, crema, beige claro o nude cálido. Luego se incorpora un brillo perlado o cromado muy sutil que aporta el efecto glaseado característico.

La técnica puede realizarse con esmalte tradicional, semipermanente o gel. Primero se aplica una base fortalecedora, después el color elegido y finalmente una fina capa de polvo cromado o perlado. Un top coat permite sellar el resultado y aportar mayor brillo.

Cuánto dura y cuándo conviene retocarla

El tiempo de mantenimiento depende del tipo de manicura y del crecimiento de las uñas. En las manicuras artificiales y de gel, los retoques suelen hacerse cada dos o tres semanas, especialmente cuando aparece espacio entre el producto y la cutícula.

Los especialistas también recomiendan no arrancar ni raspar el esmalte cuando comienza a desprenderse, porque esa práctica puede dañar la superficie de la uña. Si aparecen cambios de color, textura, engrosamiento o desprendimiento, aconsejan consultar con un dermatólogo.

Para mantener las uñas saludables, otra recomendación es hidratarlas con frecuencia y evitar cortar las cutículas, ya que cumplen una función protectora. También es conveniente utilizar guantes durante tareas domésticas que impliquen contacto prolongado con agua o productos de limpieza.