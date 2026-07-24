La minera Unico Silver presentó los resultados finales de su campaña de perforación en el proyecto Joaquín, en Santa Cruz, y confirmó que avanza hacia la etapa de prefactibilidad. La empresa reportó nuevas intersecciones con altos valores de oro y plata, incluso por fuera del recurso conocido, lo que abre la posibilidad de futuras ampliaciones.

Durante el segundo trimestre, la compañía perforó 16.194 metros distribuidos en 121 pozos, completando una campaña que comenzó en septiembre de 2025 y acumuló 268 perforaciones y 38.661 metros totales. Los trabajos se concentraron en los sectores Breccia Puntudo, La Morocha SE y La Negra SE.

El mejor resultado se dio en Breccia Puntudo, donde un pozo interceptó 11,25 metros con un valor de 1.301 gramos por tonelada de plata equivalente, incluyendo un tramo de 6,8 metros con 1.934 gramos por tonelada de plata equivalente. En términos simples, la "plata equivalente" es un cálculo que permite sumar el valor del oro y la plata en un solo número, como si toda la mineralización fuera de plata.

En La Morocha SE también se registró el mejor resultado histórico de ese sector: 52,3 metros con 378 gramos por tonelada de plata equivalente, con un tramo de 8,5 metros de 1.813 gramos por tonelada. El "stockwork" mencionado en el informe se refiere a una red de vetillas de cuarzo entrelazadas que contienen mineralización, una característica común en depósitos de alta ley.

Los "sondajes" son perforaciones que permiten extraer muestras de roca del subsuelo para analizar su contenido de minerales. Todas las intersecciones reportadas están ubicadas fuera del recurso actual, lo que significa que el yacimiento sigue abierto y podría ampliarse en el futuro.

Con el cierre de esta etapa exploratoria, la empresa concentrará sus esfuerzos en los estudios geotécnicos, ambientales e hidrológicos necesarios para avanzar hacia la prefactibilidad, prevista para fines del tercer trimestre. La "prefactibilidad" es un estudio técnico y económico que evalúa la viabilidad de un proyecto minero antes de decidir su construcción.

La empresa también informó que no hubo cambios en los recursos minerales durante el trimestre. El proyecto Joaquín mantiene un recurso estimado de 167 millones de onzas equivalentes de plata. Es importante distinguir entre "recursos" y "reservas": los recursos son una estimación de mineralización que podría ser explotable, mientras que las reservas son la parte económicamente viable después de un estudio más detallado.

Uno de los hitos estratégicos del período fue la adquisición de la estancia La Mata, una propiedad de 10.172 hectáreas donde se prevé emplazar infraestructura clave como la futura planta de procesamiento, el depósito de colas y los caminos internos del proyecto. La operación demandará una inversión de 12 millones de dólares.

En el plano financiero, la empresa comenzó a cotizar en el OTCQX Best Market de Estados Unidos, con el objetivo de ampliar su visibilidad entre inversores norteamericanos, sin modificar su cotización principal en Australia. Al cierre del trimestre, disponía de 55 millones de dólares australianos en efectivo.

El proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado, es uno de los desarrollos mineros más relevantes de Santa Cruz. La transición hacia la prefactibilidad constituye un paso clave para el eventual desarrollo de una nueva operación minera en la provincia, aunque ese escenario dependerá de los resultados técnicos, económicos, ambientales y regulatorios de las próximas etapas.