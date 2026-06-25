Esta semana, Unico Silver alcanzó nuevos resultados de perforación en su proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz, donde identificó nuevas intersecciones de alta ley de oro y plata por fuera del recurso mineral actualmente definido. Los resultados corresponden a una campaña de 46 perforaciones que totalizaron 6.631 metros, enfocada en los prospectos La Morocha SE, Breccia Puntudo y La Negra SE.

Según la compañía, los nuevos datos respaldan el potencial de crecimiento del proyecto más allá de la estimación de recursos vigente, calculada en 167 millones de onzas equivalentes de plata (AgEq).

Uno de los resultados más destacados provino del pozo JDD276-26, que interceptó 52,3 metros con 378 gramos por tonelada de plata equivalente, incluyendo un tramo de 8,5 metros con 1.813 gramos por tonelada de plata equivalente.

La mineralización fue encontrada unos 50 metros por debajo de una perforación previa, lo que permitió confirmar que las leyes de oro aumentan en profundidad dentro del sistema mineralizado.

En el sector Breccia Puntudo, las perforaciones de relleno continuaron confirmando la presencia de mineralización aurífera de alta ley. La compañía considera que este sector podría transformarse en una fuente relevante de mineral para futuras etapas de desarrollo del proyecto.

Los trabajos en La Negra SE extendieron la mineralización tanto en profundidad como hacia el sudeste, ampliando el área de interés exploratorio.

Entre los resultados reportados también sobresalen intersecciones de 78 metros con 137 gramos por tonelada de plata equivalente y 74,2 metros con 94 gramos por tonelada de plata equivalente, ambas ubicadas fuera de la actual estimación de recursos.

Concluida esta etapa de perforación exploratoria, Unico Silver concentrará ahora sus esfuerzos en actividades vinculadas al Estudio de Prefactibilidad, incluyendo trabajos geotécnicos, estudios ambientales e investigaciones hidrogeológicas.

La compañía espera que los resultados obtenidos permitan ampliar la base de recursos y fortalecer la futura evaluación económica del proyecto.