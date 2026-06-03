El Club Atlético Unión atraviesa horas de cambios profundos en su estructura deportiva. Tras la reciente eliminación en los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, la institución de Villa Krause confirmó oficialmente que Juan Colarte no continuará en su cargo como director técnico del plantel superior ni como coordinador de las divisiones inferiores.

La salida de Colarte marca el cierre de una etapa significativa para el "Azul". El estratega había asumido la conducción técnica del equipo en diciembre de 2025 y, en un tiempo récord, logró imprimir su sello en la institución. Bajo su mando, Unión alcanzó la gloria al consagrarse campeón del Torneo Oficial 2025, un título que reafirmó el buen momento del equipo en el fútbol sanjuanino.

Además de la consagración local, Colarte estuvo al frente del plantel durante la participación del club en el exigente Torneo Regional Federal Amateur. En dicho certamen nacional, Unión mostró carácter, aunque su camino terminó tras la eliminación frente a FADEP de Mendoza, una experiencia que consolidó el proceso de trabajo del entrenador en Rawson.

La noticia se cristalizó luego de la derrota sufrida ante Colón Junior. El Azul no pudo sortear el obstáculo de los playoffs y cayó por 3-1 ante el conjunto merengue, resultado que aceleró la decisión de dar por finalizado su ciclo.

Ante este panorama, la dirigencia del club emitió un comunicado oficial para informar la desvinculación: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del plantel. Su trabajo y esfuerzo han contribuido al crecimiento deportivo del club".

Por el momento, la comisión directiva no ha brindado detalles sobre quién será su sucesor, mientras los hinchas de Villa Krause despiden a un técnico que, pese a este último traspié, quedará en la historia reciente de la institución por la conquista del título oficial obtenido hace pocos meses.

El comunicado oficial de Unión