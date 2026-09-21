Unión de Villa Krause confirmó que los hinchas que asistan a la reanudación del clásico ante Desamparados deberán abonar un seguro obligatorio de espectador. El partido se disputará este lunes 21 de septiembre desde las 16:30 en el estadio “12 de Octubre”.

Según informó el club mediante un comunicado oficial, el cobro del seguro responde a una disposición reglamentaria del Consejo Federal de AFA. La institución decidió asumir parte del costo para que el valor que deban pagar los espectadores sea menor.

El valor será de $5.000

De acuerdo con lo informado por Unión, cada hincha deberá pagar $5.000 para acceder al partido. El club se hará cargo de abonar la diferencia hasta completar el valor total del seguro exigido por el Consejo Federal.

Desde la institución explicaron que la decisión busca evitar que el aspecto económico se convierta en un impedimento para quienes quieran acompañar al equipo. “Hacemos este gran esfuerzo institucional para que el factor económico no sea un impedimento”, expresaron.

El clásico se reanuda este lunes

El encuentro entre Unión y Desamparados había sido suspendido por problemas con la iluminación del estadio cuando transcurrían 29 minutos del primer tiempo. En ese momento, el partido estaba igualado 1-1.

El Consejo Federal dispuso la reanudación del encuentro para este lunes 21 de septiembre a las 16:30 en el estadio “12 de Octubre”. El partido continuará desde el momento en que fue interrumpido.

Unión pidió acompañamiento

La institución de Villa Krause comunicó las condiciones para el ingreso de los espectadores y remarcó el esfuerzo económico que realizará para reducir el costo del seguro. El objetivo expresado por el club es que los hinchas puedan estar presentes en la continuidad del clásico. “Los esperamos esta tarde para alentar todos juntos”, señalaron desde Unión en el comunicado oficial.