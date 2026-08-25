El Club Atlético Unión de Rawson sufrió un importante robo de indumentaria que estaba guardada en la Secretaría de la institución y que iba a ser utilizada por los jugadores durante el próximo Torneo Regional Federal Amateur.

A través de un comunicado dirigido a socios, hinchas, simpatizantes y a toda la comunidad sanjuanina, la institución confirmó el hecho y señaló que las pérdidas económicas rondan los $10 millones.

“Esta misma indumentaria iba a ser la utilizada por los jugadores en el Torneo Regional”, remarcaron desde el club, que calificó el episodio como un golpe tanto para la institución como para su situación económica.

Toda la ropa estaba destinada al plantel

Según explicó Unión en el comunicado, los delincuentes se llevaron toda la indumentaria que se encontraba en la secretaría. Se trata de prendas que habían sido preparadas para que el plantel afrontara la competencia que comenzará próximamente.

Desde la institución señalaron que el robo afecta directamente al proyecto deportivo y remarcaron el impacto que representa para las arcas del club, especialmente por el elevado valor de las prendas sustraídas.

El hecho ocurre además en la previa de una competencia importante para el equipo, que deberá reorganizar su indumentaria para afrontar el Regional.

Ya realizaron los peritajes

Tras descubrir el robo, desde Unión realizaron las presentaciones correspondientes y se llevaron adelante los peritajes policiales en las instalaciones.

El club informó que ahora comenzarán los procesos de investigación destinados a identificar a las personas involucradas y recuperar, en la medida de lo posible, los elementos sustraídos. La institución también puso especial atención sobre la posibilidad de que la indumentaria pueda aparecer en circulación.

Una ropa que tiene registro

Desde Unión explicaron que la indumentaria solamente se vende a través de la Secretaría del club y bajo un estricto registro de datos. Por ese motivo, advirtieron que cualquier persona que sea encontrada con las prendas robadas deberá justificar de manera legal y transparente cómo las adquirió.

Además, el club solicitó a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso o recuperar las pérdidas. “Toda información que ayude a resolver el caso y recuperar las pérdidas puede ser comunicada de manera directa y segura”, señalaron desde la institución.

Finalmente, Unión aseguró que tanto el club como los organismos de seguridad mantendrán reservada la identidad de aquellas personas que decidan colaborar con datos sobre el robo.