Unión de Villa Krause empató con Palmira y clasificó a la tercera ronda

Unión de Villa Krause consiguió la clasificación a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur tras empatar 2-2 frente a Atlético Palmira, en Mendoza. El equipo sanjuanino hizo valer el triunfo por 3-1 conseguido en el partido de ida y cerró la serie con un global de 5-3.

El encuentro de vuelta se disputó este domingo por la noche en la cancha de Palmira, donde el conjunto rawsino afrontó un partido exigente ante un rival que necesitaba revertir la diferencia. Pese a los intentos del equipo mendocino, el Azul logró sostener la ventaja y asegurar su continuidad en la competencia.

Nahuel Rodríguez abrió el marcador para Unión durante el primer tiempo y le dio tranquilidad al equipo sanjuanino, que comenzó a encaminar la clasificación. Sin embargo, Kevin Alderete marcó el empate para Atlético Palmira antes del descanso y dejó el encuentro igualado 1-1.

En el complemento, el conjunto mendocino salió en busca de la remontada y consiguió ponerse en ventaja con un tanto de Facundo Reveco. El 2-1 alimentó las esperanzas del Jarillero, que necesitaba seguir convirtiendo para revertir el resultado de la serie.

Pero Unión encontró la respuesta que necesitaba. Ignacio Barahona anotó el 2-2 definitivo y volvió a ampliar la diferencia en el global, que quedó 5-3 a favor del equipo de Villa Krause.

El empate le permitió al Azul administrar la ventaja hasta el final y celebrar el pase a la siguiente instancia del campeonato.

La clasificación se construyó a partir del resultado conseguido en el partido de ida, cuando Unión se impuso por 3-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario. Esa diferencia terminó siendo determinante para afrontar la revancha en Mendoza y superar una serie exigente.

Con el objetivo cumplido, el conjunto rawsino avanzó a la tercera ronda del Regional Amateur y mantiene viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen nacional.